Днепровский универсал. Сегодня отмечает юбилей Владимир Багмут

Владимир Николаевич Багмут родился 21 февраля 1962-го в Днепродзержинске, сегодня ему исполняется 60 лет. Советский и украинский футболист и тренер. Мастер спорта СССР (1983).

Багмут перешел в "Днепр" из днепродзержинского "Металлурга", где начинал вместе с Геннадием Литовченко. Работоспособный правый полузащитник мог закрыть любую позицию в средней линии. Вместе с "Днепром" он выиграл золото чемпионата СССР и Кубок страны. В конце 80-х был одним из лучших футболистов лиги.

После окончания карьеры игрока стал тренером, входил в штабы молодежных команд "Днепра". На данный момент работает ассистентом в "Никополе".