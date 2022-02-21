"Возможно, летом что-нибудь срастется" - Мирон Маркевич может вернуться к тренерской деятельности
Однако конкретикой коуч делиться не спешит
Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс
Известный украинский тренер, экс-коуч "Днепра" и "
"У меня были поверхностные переговоры, скорее на будущее. Возможно, летом будут определенные изменения в командах, тогда что-нибудь срастется. Однако никакой конкретики на данный момент нет.
Были звонки из-за границы. Не хочу называть, с каких чемпионатов звонили по телефону. Повторюсь, что, возможно, летом будут какие-нибудь варианты. По крайней мере, агенты заинтересованы, мне звонят, предлагают. Если появится достойное предложение, с радостью еще поработаю. Если не будет – что поделаешь", - сказал Маркевич.
Напомним, что последней командой тренера был "Днепр", который он покинул в 2016 году. До недавнего времени Мирон Богданович работал в УАФ, однако в августе 2021 покинул работу в Ассоциации.
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