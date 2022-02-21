"Возможно, летом что-нибудь срастется" - Мирон Маркевич может вернуться к тренерской деятельности

Известный украинский тренер, экс-коуч "Днепра" и " Металлиста " Мирон Маркевич заявил, что летом может вернуться к тренерской деятельности:

"У меня были поверхностные переговоры, скорее на будущее. Возможно, летом будут определенные изменения в командах, тогда что-нибудь срастется. Однако никакой конкретики на данный момент нет.

Были звонки из-за границы. Не хочу называть, с каких чемпионатов звонили по телефону. Повторюсь, что, возможно, летом будут какие-нибудь варианты. По крайней мере, агенты заинтересованы, мне звонят, предлагают. Если появится достойное предложение, с радостью еще поработаю. Если не будет – что поделаешь", - сказал Маркевич.