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"Возможно, летом что-нибудь срастется" - Мирон Маркевич может вернуться к тренерской деятельности

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Однако конкретикой коуч делиться не спешит

"Возможно, летом что-нибудь срастется" - Мирон Маркевич может вернуться к тренерской деятельности

Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс

Новина українською

Известный украинский тренер, экс-коуч "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич заявил, что летом может вернуться к тренерской деятельности:

"У меня были поверхностные переговоры, скорее на будущее. Возможно, летом будут определенные изменения в командах, тогда что-нибудь срастется. Однако никакой конкретики на данный момент нет.

Были звонки из-за границы. Не хочу называть, с каких чемпионатов звонили по телефону. Повторюсь, что, возможно, летом будут какие-нибудь варианты. По крайней мере, агенты заинтересованы, мне звонят, предлагают. Если появится достойное предложение, с радостью еще поработаю. Если не будет – что поделаешь", - сказал Маркевич.

Напомним, что последней командой тренера был "Днепр", который он покинул в 2016 году. До недавнего времени Мирон Богданович работал в УАФ, однако в августе 2021 покинул работу в Ассоциации.

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В статье: Мирон Маркевич
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Источник:
footboom

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Комментарии (4)
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Morphyk7 (Черновцы)
21.02.2022 в 18:55
3й раз это на сайт вывешивают
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
21.02.2022 в 18:07
сиди дома -оно тебе надо на старости лет--сейчас так уже не тренеруют а учиться поздно
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0
-4
KadimXa (Харьков)
21.02.2022 в 18:28
Луческу возраст не остановил. Да и 70 лет для тренера это нормально,ему не бегать.
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+3
0
Papaye (Dnipro)
21.02.2022 в 19:13
Не бегать- это точно. Но нервы такие, особенно с нашими "мастерами' на поле, точно на пользу не идут.
0
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