Травма Довбика, победа Динамо, усиление Черноморца. Главные новости за 21 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 21 февраля

Крайне неприятная новость в преддверии возобновления сезона в УПЛ и предстоящего матча в плей-офф отбора к ЧМ. Артем Довбик травмировал грудную мышцу во время работы в тренажерном зале, из-за чего пропустит 5-6 недель. Как сообщают СМИ, возможно даже придется делать хирургическое вмешательство. Как известно, Довбик является лучшим бомбардиром в текущем чемпионате Украины, регулярно вызывается в состав национальной сборной и уже отмечался забитыми мячами в футболке сине-желтых.

В последнем матче в Турции против латвийского клуба РФШ киевляне пропустили в середине первого тайма. Во втором тайме Ванат восстановил равновесие, а Шапаренко забил победный гол. Таким образом, "Динамо" во время зимнего перерыва сыграло 15 матчей, из которых победило в 12 случаях. В трех были зафиксированы ничьи.

Собственно, то, что Николай работает с командой Романа Григорчука, не было новостью. Он даже голом отличился в контрольном матче. Но о контракте одесский клуб молчал до вчерашнего дня. Судя по всему, бывший игрок "Динамо" и сборной Украины таки убедил тренерский штаб и клубное руководство, что будет полезен для команды. Срок соглашения не раскрывается, хотя у СМИ была информация, что стороны будут сотрудничать полтора года.

Как известно, в ближайшее время должен определиться транслятор матчей украинской Премьер-лиги. В предстоящем тендере УПЛ предлагает потенциальным трансляторам три пакета на выбор. Полный пакет, включающий все матчи чемпионата, стоит 12 млн. долларов. Еще два пакета по 120 матчей – в одном из них присутствует "Динамо", в другом "Шахтер". Каждый такой пакет стоит 7 млн. долларов. Подача заявок на участие в конкурсе завершится 11 марта.

В последнее время черниговский клуб имеет проблемную репутацию. В СМИ многое пишут о долгах по зарплате, как следствие "Десну" покинули несколько ведущих игроков. Но эта ситуация не помешала президенту клуба Владимиру Левину объявить об участии в довыборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Также Левин ответил на вопрос о газоне черниговского стадиона. По его словам, пока поле в хорошем состоянии и если не будет похолодания, с "Динамо" "Десна" сыграет в родном городе. Подогрев на арене есть, но он не подключен к сети – Левин утверждает, что это должно сделать государство. Этот вопрос президент "Десны" и планирует решить, став народным депутатом.

В Италии 26-й тур закрывали два поединка. "Наполи" мог сравняться с "Миланом" по очкам, если бы победил на выезде "Кальяри". Но неаполитанцы едва не проиграли. Осимхен ответил на гол Перейро лишь на 87-й минуте. У "Наполи" пока равное количество очков с "Интером", "Милан" на два впереди. В еще одном матче "Болонья" победила "Специю" 2:1, Виктор Коваленко просидел матч на скамье для запасных.