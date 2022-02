Каладзе: Грузия стоит за братскую Украину, как и она стояла за нас

Экс-футболист киевского "Динамо" и итальянского "Милана", а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на признание президентом Росии Владимиром Путиным так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Georgia, 20% of whose territory is occupied, condemns Russia’s recognition of Ukraine’s separatist regions of #Donetsk and #Luhansk. We, Georgia, stand by fraternal Ukraine as Ukraine stood by us. I believe soon both Ukraine and Georgia will be whole again, and I wish them peace.