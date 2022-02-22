Каладзе: Грузия стоит за братскую Украину, как и она стояла за нас
Экс-игрок "Динамо" и "Милана" осудил действия РФ
Фото: kavkazplus.com
Экс-футболист киевского "Динамо" и итальянского "Милана", а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на признание президентом Росии Владимиром Путиным так называемых "ЛНР" и "ДНР".
"Грузия, у которой 20% территории оккупировано, осуждает признание Россией украинских сепаратистских регионов - Донецка и Луганска. Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как и она стояла за нас.
Я верю, что скоро и Украина, и Грузия возобновят свои границы, и я желаю им мира", — написал Каладзе в своем Twitter.
Georgia, 20% of whose territory is occupied, condemns Russia’s recognition of Ukraine’s separatist regions of #Donetsk and #Luhansk. We, Georgia, stand by fraternal Ukraine as Ukraine stood by us. I believe soon both Ukraine and Georgia will be whole again, and I wish them peace.— Kakha Kaladze (@kakhakala) February 21, 2022
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