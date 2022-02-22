Каладзе: Грузия стоит за братскую Украину, как и она стояла за нас

Экс-футболист киевского "Динамо" и итальянского "Милана", а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на признание президентом Росии Владимиром Путиным так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Грузия, у которой 20% территории оккупировано, осуждает признание Россией украинских сепаратистских регионов - Донецка и Луганска. Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как и она стояла за нас.

Я верю, что скоро и Украина, и Грузия возобновят свои границы, и я желаю им мира", — написал Каладзе в своем Twitter.