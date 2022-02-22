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Невио Скала: Я все равно верю в мир в Украине, надеюсь на него

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На ситуацию отреагировал даже экс-тренер горняков

Невио Скала: Я все равно верю в мир в Украине, надеюсь на него

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Итальянский специалист Невио Скала, который в свое время поработал и с "Шахтером", отреагировал на признание РФ независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", с последующим вторжением регулярных войск России.

"Я чувствую невероятное разочарование и большую тревогу. Это тяжелая и очень критическая ситуация, и мы не знаем, чем она закончится. Я прожил там полтора года (на самом деле, около девяти месяцев – прим.), это были прекрасные месяцы, которые я бы прожил снова. Это вторжение, безусловно, создает много проблем для людей. Может, кто-то и обрадуется происходящему, но многим придется страдать за идентичность, которую они теряют.

Какой бы совет я дал Путину? Чтобы укоротить на шесть метров тот стол, который отдаляет его от общения с другими людьми, достаточно просто обыкновенной пилы, а она ничего не стоит.

Я все равно верю в мир, надеюсь на него. Возможно, это будет невоинственное вторжение, может быть, эффективнее замолчать некоторые ситуации. Будем надеяться, что это скоро закончится и они найдут дипломатическое решение, которое всегда самое мудрое", - заявил Скала.

Напомним, что Невио Скала работал с "Шахтером" с января по сентябрь 2002 года. Итальянец стал первым тренером, который привел "горняков" к титулу чемпиона Украины.

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В статье: Невио Скала Шахтер (Донецк)
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Источник:
napolimagazine

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