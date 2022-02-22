Лучи: Риццоли – очень ценное приобретение со стороны УАФ

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о судейских сборах, которые прошли в Турции, а также высказался о работе Николая Риццоли.

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить президента УАФ Андрея Павелко за возможность приехать в Турцию и подготовиться. Разница с предыдущими годами в том, что мы больше сконцентрированы на подготовке к работе с ВАР.

Читайте также Судьи УПЛ проведут зимний сбор в Турции

Никола Риццоли – очень ценное приобретение со стороны УАФ. Его деятельность заключается в консультировании комитета арбитров по техническим вопросам. В первую очередь, это касается ВАР, ведь он эксперт, занимавшийся этим вопросом в Италии много лет. Это будет очень полезно для улучшения работы системы ВАР в Украине", – сказал Лучи.