Лучи: Риццоли – очень ценное приобретение со стороны УАФ
Кукушка хвалит петуха
Фото: пресс-служба УАФ
Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал о судейских сборах, которые прошли в Турции, а также высказался о работе Николая Риццоли.
"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить президента УАФ Андрея Павелко за возможность приехать в Турцию и подготовиться. Разница с предыдущими годами в том, что мы больше сконцентрированы на подготовке к работе с ВАР.Читайте такжеСудьи УПЛ проведут зимний сбор в Турции
Никола Риццоли – очень ценное приобретение со стороны УАФ. Его деятельность заключается в консультировании комитета арбитров по техническим вопросам. В первую очередь, это касается ВАР, ведь он эксперт, занимавшийся этим вопросом в Италии много лет. Это будет очень полезно для улучшения работы системы ВАР в Украине", – сказал Лучи.
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