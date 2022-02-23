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Шевченко: Я всегда гордился своим народом и своей страной

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Шева не остался в стороне от последних событий

Шевченко: Я всегда гордился своим народом и своей страной

Новина українською

Экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил свою патриотическую позицию.

"Украина – моя Родина!

Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов, и за прошедшие 30 лет сформировались как нация!

Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан!

Это самое главное наше достояние! Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться!

В единстве мы победим! Слава Украине!", - написал Шевченко в своем Instagram.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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