Шевченко: Я всегда гордился своим народом и своей страной
Шева не остался в стороне от последних событий
Экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил свою патриотическую позицию.
"Украина – моя Родина!
Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов, и за прошедшие 30 лет сформировались как нация!
Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан!
Это самое главное наше достояние! Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться!
В единстве мы победим! Слава Украине!", - написал Шевченко в своем Instagram.
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Источник:Instagram
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