Шевченко: Я всегда гордился своим народом и своей страной

Экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил свою патриотическую позицию.

"Украина – моя Родина!

Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов, и за прошедшие 30 лет сформировались как нация!

Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан!

Это самое главное наше достояние! Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться!

В единстве мы победим! Слава Украине!", - написал Шевченко в своем Instagram.