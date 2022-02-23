Футбольные новости: будет ли УПЛ, травма Довбика, война против футбола и финал ЛЧ
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Срочно! УПЛ могут не продлить! Если в Украине будет введено чрезвычайное положение, то футбола не будет? Что будет с украинскими клубами? Как это отразится на сборной Украины, готовящейся к матчам за выход на чемпионат мира в Катаре? Возможные варианты продления УПЛ и тд. Почему футболисты не говорят о войне? Как травма Довбика отразится на сборной и Днепре-1? И почему УЕФА (мафия) не перенесет финал ЛЧ из России? Главные новости украинского футбола уже здесь!
00:00 Привет неравнодушным!
01:09 УПЛ не продолжат?
15:30 Травма Довбика: что со сборной и клубом?
21:55 Почему УЕФА и ФИФА игнорируют российскую агрессию?
29:27 Молчание украинских футболистов – стыд!
36:45 Не будьте равнодушны!
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