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Рада проголосовала за введение чрезвычайного положения. Спорт в Украине на паузе

Общие новости
(1 голосов)

Футбол, как и весь спорт, в Украине пока что отменяется

Рада проголосовала за введение чрезвычайного положения. Спорт в Украине на паузе

Новина українською

Утром среды, 23 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране в связи с военной агрессией Российской Федерации.

Ближе к вечеру за введение проголосовала и Верховная Рада.

Режим чрезвычайного положения введен на 30 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

Заметим, что в условиях режима чрезвычайного положения в Украине будет введен особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения, усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, запрет на проведение собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий, введение комендантского часа и другие меры.

Также Министерство молодежи и спорта приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий на территории Украины на период действия чрезвычайного положения (минимум 30 дней). Соответствующий приказ будет издан в течение суток.

Решение принято в связи с введением чрезвычайного положения на территории Украины по причине агрессии РФ по отношению к Украине. Ратификация Указа Президента Украины состоялась сегодня вечером, 23 февраля, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины. Чрезвычайное положение начинает действовать с 00:00 24-го февраля 2022-го года.

Напомним, что первый матч весенней части запланирован на 25 февраля - в этот день "Минай" должен встретиться с "Зарей" в рамках 19-го тура.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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2.dc (Николаев)
23.02.2022 в 23:24
Поскольку, ничего принципиального за 8 лет не произошло - что было, то и есть, одни словеса добавились - думаю, спорт в режим ЧП попал просто "за компанию". Впрочем и смысл, и цели этого ЧП, пока никем не объяснены, и не очень и понятны …~(
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B_person (Амстердам)
23.02.2022 в 22:49
Похоже у вас там все серьезно
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Romerik (YNWA)
23.02.2022 в 22:32
В такій ситуації я б почав би організовувати збори збірної, і 2 неділі тренувань та награвання зв'язок і закріплення на третю неділю з легіонерами, і до Шотландії готові...
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