Рада проголосовала за введение чрезвычайного положения. Спорт в Украине на паузе

Утром среды, 23 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране в связи с военной агрессией Российской Федерации.

Ближе к вечеру за введение проголосовала и Верховная Рада.

Режим чрезвычайного положения введен на 30 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

Заметим, что в условиях режима чрезвычайного положения в Украине будет введен особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения, усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, запрет на проведение собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий, введение комендантского часа и другие меры.

Также Министерство молодежи и спорта приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий на территории Украины на период действия чрезвычайного положения (минимум 30 дней). Соответствующий приказ будет издан в течение суток.

Решение принято в связи с введением чрезвычайного положения на территории Украины по причине агрессии РФ по отношению к Украине. Ратификация Указа Президента Украины состоялась сегодня вечером, 23 февраля, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины. Чрезвычайное положение начинает действовать с 00:00 24-го февраля 2022-го года.

Напомним, что первый матч весенней части запланирован на 25 февраля - в этот день "Минай" должен встретиться с "Зарей" в рамках 19-го тура.