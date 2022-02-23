Рада проголосовала за введение чрезвычайного положения. Спорт в Украине на паузе
Футбол, как и весь спорт, в Украине пока что отменяется
Утром среды, 23 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране в связи с военной агрессией Российской Федерации.
Ближе к вечеру за введение проголосовала и Верховная Рада.
Режим чрезвычайного положения введен на 30 дней с возможностью продления еще на 30 дней.
Заметим, что в условиях режима чрезвычайного положения в Украине будет введен особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения, усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, запрет на проведение собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий, введение комендантского часа и другие меры.
Также Министерство молодежи и спорта приняло решение об отмене всех спортивных и массовых мероприятий на территории Украины на период действия чрезвычайного положения (минимум 30 дней). Соответствующий приказ будет издан в течение суток.
Решение принято в связи с введением чрезвычайного положения на территории Украины по причине агрессии РФ по отношению к Украине. Ратификация Указа Президента Украины состоялась сегодня вечером, 23 февраля, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины. Чрезвычайное положение начинает действовать с 00:00 24-го февраля 2022-го года.
Напомним, что первый матч весенней части запланирован на 25 февраля - в этот день "Минай" должен встретиться с "Зарей" в рамках 19-го тура.
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