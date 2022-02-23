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Источник: В четверг УАФ приостановит футбольные соревнований в Украине на период ЧП

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(2 голосов)

Ждем официальных решений

Источник: В четверг УАФ приостановит футбольные соревнований в Украине на период ЧП

Новина українською

В связи с введением в Украине режима чрезвычайного положения, в стране будут приостановлены футбольные соревнования.

Как сообщает журналист ТК Футбол Игорь Бурбас, завтра, 24 февраля, на 13.00 запланировано собрание Исполкома УАФ, который должен принять решение о приостановке футбольных соревнований в Украине на период ЧП.

Напомним, что решение о введении ЧП может быть принято сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады. Соответствующий указ внес президент Украины Владимир Зеленский.

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В статье: УАФ Игорь Бурбас
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Комментарии (7)
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octavi4 (Warszawa)
23.02.2022 в 21:00
Осталось дождаться поддержку ЕС и остановить солидарного чемпионат в ЕС и Штатах
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0
0
MaximSK (Киев)
23.02.2022 в 20:34
Если не будет войны в этот период, то решение будет идиотским, который сведет шансы сборной в игре с Шотландией к нулю, им придется проводить трехнедельный сбор в Базе Динамо и проводить двухсторонки
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+2
0
friday13 (Львів)
23.02.2022 в 20:35
в даний момент гра з шотландією не має ніякого значення
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+4
-2
Kela (Одесса)
23.02.2022 в 20:45
сейчас стоит вопрос о существовании и дальнейшем будущем страны, а ты про какой то матч сборных пишешь
Ответить
+3
-3
MaximSK (Киев)
23.02.2022 в 20:50
Как приостановка чемпионата поможет существовании страны? Тогда давай вообще не выходить на работу. Надо готовиться к войне, но страна не должна останавливать свою работу, каждый должен делать свою работу
+4
0
krakow (Херсон)
23.02.2022 в 20:48
Идиотизм,это сейчас переживать за футбол.
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+1
-3
avatar
Siren05 (Мариуполь)
23.02.2022 в 21:06
Война войной, а обед по расписанию... Известная фраза, что несмотря на напряжённую ситуацию жизнь продолжается. У нас в регионе такая обстановка с 2014 г., но мы продолжаем работать, смотреть футбол, ходить в рестораны и пр. Я понимаю, если началось военное вторжение, введено военное положение ( а не чрезвычайное положение, как сейчас), тогда да, многие вещи побоку. А так, надо быть начеку и продолжать жить и работать. И переживать за футбол не возбраняется, кстати...
+3
0


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