Источник: В четверг УАФ приостановит футбольные соревнований в Украине на период ЧП

В связи с введением в Украине режима чрезвычайного положения , в стране будут приостановлены футбольные соревнования.

Как сообщает журналист ТК Футбол Игорь Бурбас, завтра, 24 февраля, на 13.00 запланировано собрание Исполкома УАФ, который должен принять решение о приостановке футбольных соревнований в Украине на период ЧП.

Напомним, что решение о введении ЧП может быть принято сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады. Соответствующий указ внес президент Украины Владимир Зеленский.