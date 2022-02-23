Источник: В четверг УАФ приостановит футбольные соревнований в Украине на период ЧП
Ждем официальных решений
В связи с
Как сообщает журналист ТК Футбол Игорь Бурбас, завтра, 24 февраля, на 13.00 запланировано собрание Исполкома УАФ, который должен принять решение о приостановке футбольных соревнований в Украине на период ЧП.
Напомним, что решение о введении ЧП может быть принято сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады. Соответствующий указ внес президент Украины Владимир Зеленский.
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Источник:телеграм-канал Игоря Бурбаса
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Комментарии (7)
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octavi4 (Warszawa)
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