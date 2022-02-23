Мирон Маркевич: У Путина неадекватные глаза - от него всего можно ожидать

Известный украинский тренер, экс-коуч "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич высказал мнение, нужно ли переносить возобновление УПЛ в связи с последними событиями в Украине.

– А что это даст? Надо играть. Я понимаю, что Мариуполь – горячая точка. Наверное, им можно играть в другом городе, потому что в Мариуполе могут быть провокации. Возможно введение чрезвычайного положения на всей территории Украины парализует всю жизнь, это неприятно. Но надо играть, а время покажет. И мне трудно что-то прогнозировать. Нужно начинать чемпионат.

Не знаю, могут ли российские войска пойти дальше, чем Донецк и Луганск. Глядя на Путина – от него всего можно ожидать. Глаза у него неадекватные.

– Если бы вы назвали его одним словом?

– Его уже столько раз обозвали в Украине, что ему хватит надолго.

Если все-таки будет полномасштабное наступление, то нужно будет обороняться. Война есть война, никуда от того не денешься. Но я все-таки надеюсь на здравый смысл России, далеко не все люди там неадекватные. Надеюсь на людей. Возможно, и в руководстве есть трезвые головы, которые не допустят этот. Также надеюсь на наших международных партнеров, но главное – как мы будем настроены. Наша армия, наши ребята так просто не сдадутся. Как и весь народ. Путину здесь легко не будет. Возможно, у него поменяется что-то в голове. Но, глядя на него, не вижу этого.

– Почему футболисты и тренеры сборной Украины не высказывают свои позиции относительно агрессии России?

– Только два дня прошло. Зинченко дал интервью. Надеюсь, и остальные выскажут. Надо, чтобы все говорили. Думаю, все впереди. Увидим.

– В то же время Мампасси получил паспорт России, это потеря для Украины?

– Но почему потеря, у нас подрастает хорошая молодежь в сборных разных возрастных категорий. Не вижу никакой серьезной потери.