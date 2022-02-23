Бурбас: УПЛ может возобновиться даже при режиме ЧП, но без зрителей

Журналист и ведущий телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил, что чемпионат Украины все-таки могут возобновить, но при одном условии. Скорее всего, матчи будут проводиться без присутствия зрителей на трибунах.

"Вторая редакция указа Президента предусматривает запрещение массовых мероприятий при наличии в каждом отдельном регионе потребности. Этим обновленным пунктом хотят воспользоваться УАФ и УПЛ, и все же возобновить соревнования в чемпионате. Но без зрителей.

Это хороший сигнал, ведь футбол – это та вещь, которая позволяет отвлечься от тревоги и воздержаться от негативных мнений и сеяния паники в головах украинцев. Поэтому есть надежда, что родная УПЛ вернется. Ждем заседания Исполкома", — написал Бурбас.