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Бурбас: УПЛ может возобновиться даже при режиме ЧП, но без зрителей

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Все решится на заседании Исполкома УАФ

Бурбас: УПЛ может возобновиться даже при режиме ЧП, но без зрителей

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

Журналист и ведущий телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил, что чемпионат Украины все-таки могут возобновить, но при одном условии. Скорее всего, матчи будут проводиться без присутствия зрителей на трибунах.

"Вторая редакция указа Президента предусматривает запрещение массовых мероприятий при наличии в каждом отдельном регионе потребности. Этим обновленным пунктом хотят воспользоваться УАФ и УПЛ, и все же возобновить соревнования в чемпионате. Но без зрителей.

Это хороший сигнал, ведь футбол – это та вещь, которая позволяет отвлечься от тревоги и воздержаться от негативных мнений и сеяния паники в головах украинцев. Поэтому есть надежда, что родная УПЛ вернется. Ждем заседания Исполкома", — написал Бурбас.

Напомним, что УПЛ должна была возобновиться 25 февраля матчем "Минай" - "Заря".

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В статье: УАФ Игорь Бурбас
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
23.02.2022 в 23:38
? … не понимаю, как пару десятков/сотен/даже если и тысяч зрителей, могут чему-то там помешать, и тем более навредить. Надеюсь, здравый смысл возоблодает, и никакой-такой "потребности" не случится …ш
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