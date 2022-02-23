Бурбас: УПЛ может возобновиться даже при режиме ЧП, но без зрителей
Все решится на заседании Исполкома УАФ
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Журналист и ведущий телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил, что
"Вторая редакция указа Президента предусматривает запрещение массовых мероприятий при наличии в каждом отдельном регионе потребности. Этим обновленным пунктом хотят воспользоваться УАФ и УПЛ, и все же возобновить соревнования в чемпионате. Но без зрителей.
Это хороший сигнал, ведь футбол – это та вещь, которая позволяет отвлечься от тревоги и воздержаться от негативных мнений и сеяния паники в головах украинцев. Поэтому есть надежда, что родная УПЛ вернется. Ждем заседания Исполкома", — написал Бурбас.
Напомним, что УПЛ должна была возобновиться 25 февраля матчем "Минай" - "Заря".
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