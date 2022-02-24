"Молимся за Украину". Экс-форвард Шахтера поддержал нашу страну на фоне войны с РФ
Он отдал "горнякам" много лет
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший форвард донецкого "Шахтера" Дентиньо поддержал Украину в борьбе с РФ в своих социальных сетях. Также бразилец изменил свой аватар в Твиттере, продемонстрировав всем подписчикам суверенные границы Украины – с Крымом, Донецком и Луганском.
"Молимся за Украину".
Pray for Ucrania ????????????????????????????— Dentinho (@dentinho) February 24, 2022
Напомним, Дентиньо защищал цвета "горняков" с 2011-го по 2021-й год. Зимой бразилец покинул донецкий клуб и стал свободным агентом.
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