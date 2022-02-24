  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Молимся за Украину". Экс-форвард Шахтера поддержал нашу страну на фоне войны с РФ
В тренде

"Молимся за Украину". Экс-форвард Шахтера поддержал нашу страну на фоне войны с РФ

Общие новости
(2 голосов)

Он отдал "горнякам" много лет

"Молимся за Украину". Экс-форвард Шахтера поддержал нашу страну на фоне войны с РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший форвард донецкого "Шахтера" Дентиньо поддержал Украину в борьбе с РФ в своих социальных сетях. Также бразилец изменил свой аватар в Твиттере, продемонстрировав всем подписчикам суверенные границы Украины – с Крымом, Донецком и Луганском.

"Молимся за Украину".

Напомним, Дентиньо защищал цвета "горняков" с 2011-го по 2021-й год. Зимой бразилец покинул донецкий клуб и стал свободным агентом.

Читайте также"Не могу не реветь". Свитолина отреагировала на вторжение России в Украину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дентиньо война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...