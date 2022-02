СМИ: Бразильские игроки Шахтера и Динамо просят власти своей страны помочь покинуть Украину

После вторжения России в Украину, которое произошло сегодня утром, 24 февраля, чемпионат Украины официально приостановлен. Донецкий "Шахтер" Роберто Де Дзерби сейчас находится в киевской гостинице: тренер, персонал и игроки ждут дальнейших указаний.

Также журналисты сообщают, что бразильские игроки "Шахтера" и "Динамо" находятся в отелем вместе со своими семьями. Они записали это видео, прося помощи у властей Бразилии, чтобы покинуть страну:

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2