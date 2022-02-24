СМИ: Бразильские игроки Шахтера и Динамо просят власти своей страны помочь покинуть Украину
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Getty Images / Global Images Ukraine
После вторжения России в Украину, которое произошло сегодня утром, 24 февраля, чемпионат Украины официально приостановлен. Донецкий "Шахтер" Роберто Де Дзерби сейчас находится в киевской гостинице: тренер, персонал и игроки ждут дальнейших указаний.
Также журналисты сообщают, что бразильские игроки "Шахтера" и "Динамо" находятся в отелем вместе со своими семьями. Они записали это видео, прося помощи у властей Бразилии, чтобы покинуть страну:
Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2— Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022
Тем временем "Шахтер" опубликовал в Твиттере фотографию украинского флага с таким описанием: "Мы выстоим".
Ми вистоїмо! ????????#Україна #Ukraine pic.twitter.com/MDue4xQqvR— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2022
Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.
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