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СМИ: Бразильские игроки Шахтера и Динамо просят власти своей страны помочь покинуть Украину

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СМИ: Бразильские игроки Шахтера и Динамо просят власти своей страны помочь покинуть Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После вторжения России в Украину, которое произошло сегодня утром, 24 февраля, чемпионат Украины официально приостановлен. Донецкий "Шахтер" Роберто Де Дзерби сейчас находится в киевской гостинице: тренер, персонал и игроки ждут дальнейших указаний.

Также журналисты сообщают, что бразильские игроки "Шахтера" и "Динамо" находятся в отелем вместе со своими семьями. Они записали это видео, прося помощи у властей Бразилии, чтобы покинуть страну:

Тем временем "Шахтер" опубликовал в Твиттере фотографию украинского флага с таким описанием: "Мы выстоим".

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби война с Россией
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
24.02.2022 в 12:14
игроки? а в ДК их много?
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