Харатин: Верим в то, что будет мир. Сейчас для нас главное – это вера и единство
Молится за Украину
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27-летний украинский футболист польской "Легии" Игорь Харатин выступил с заявлением на фоне войны Украины с рф.
"Моя семья и я – из Украины. Мы любим и ценим нашу страну, верим в то, что будет мир. Сейчас для нас главное – это вера и единство. Украина, держись. Спасибо всем полякам, которые поддерживают нас и Украину в это тяжелое время. Молимся за Украину".
Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.
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