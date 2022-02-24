Харатин: Верим в то, что будет мир. Сейчас для нас главное – это вера и единство

27-летний украинский футболист польской "Легии" Игорь Харатин выступил с заявлением на фоне войны Украины с рф.

"Моя семья и я – из Украины. Мы любим и ценим нашу страну, верим в то, что будет мир. Сейчас для нас главное – это вера и единство. Украина, держись. Спасибо всем полякам, которые поддерживают нас и Украину в это тяжелое время. Молимся за Украину".

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.