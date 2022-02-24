Кравец: Я спокоен за будущее нашего государства и жизнь своих детей благодаря украинской армии

Украинский форвард Артем Кравец выступил с заявлением на фоне войны Украины с рф.

"Я – Артем Кравец, украинский футболист, родился в Днепродзержинске (сегодня Каменское), патриот и игрок национальной сборной Украины по футболу. Могу сказать уверенно, что для меня всегда было большой честью и гордостью защищать желто-голубые цвета Украины. Моя футбольная жизнь, кроме родного "Динамо Киев", проходила в Германии, Испании и Турции, я имел честь играть против разных сборных. Мои воспоминания – это всегда дружеские отношения между иностранными игроками, а это граждане очень многих стран мира!"

"И главное, что нас объединяло – это дружба и взаимоуважение, всегда и до сегодняшнего дня. Не существует качеств лучше уважения, любви, мира и желания светлого будущего друг другу. Я хочу и верю в мир без всякой войны, где каждая страна суверенная, независимая и неприкосновенная. Я искренне верю, что нашей власти удастся урегулировать такую ​​сложную для нашей родной страны ситуацию. Я спокоен за будущее нашего государства и жизнь своих детей благодаря нашей армии. Но хочу, чтобы ни один из украинских защитников не потерял жизнь, ни один житель нашей МИРНОЙ ДРУЖЕСТВЕННОЙ СТРАНЫ, ведь каждая жизнь – бесценна. Украина едина от Львова до Луганска, от Чернигова до Симферополя. Украина хочет только мира, НЕТ ВОЙНЕ!"