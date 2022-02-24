На повестке дня "ситуация" между Россией и Украиной". УЕФА назначила заседание исполкома

Пресс-служба УЕФА наконец-то выступила с заявлением на фоне войны Украины с рф.

"Дальнейшее общение будет после заседания Исполнительного комитета УЕФА. Следя за развитием ситуации между Россией и Украиной, президент УЕФА созвал внеочередное заседание Исполнительного комитета на 10:00 по центральноевропейскому времени (11:00 по киевскому) в пятницу, 25 февраля. Цель – оценить ситуацию и принять все необходимые решения".

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions. — UEFA (@UEFA) February 24, 2022

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.