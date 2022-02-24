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На повестке дня "ситуация" между Россией и Украиной". УЕФА назначила заседание исполкома

Общие новости
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(1 голосов)

Уже ждем, куда перенесут финал ЛЧ из Питера

На повестке дня "ситуация" между Россией и Украиной". УЕФА назначила заседание исполкома

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УЕФА наконец-то выступила с заявлением на фоне войны Украины с рф.

"Дальнейшее общение будет после заседания Исполнительного комитета УЕФА. Следя за развитием ситуации между Россией и Украиной, президент УЕФА созвал внеочередное заседание Исполнительного комитета на 10:00 по центральноевропейскому времени (11:00 по киевскому) в пятницу, 25 февраля. Цель – оценить ситуацию и принять все необходимые решения".

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.

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В статье: УЕФА война с Россией
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
24.02.2022 в 14:05
как же швейцарские товарищи не хотят расставаться с газпромовским баблом...
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хутин пуйло 88 (Десь)
24.02.2022 в 13:57
1. Расторжение контракта с газпромом 2. Исключение рашки из ФИФА/УЕФА и только потом 3. Перенос финала ЛЧ
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2022 в 13:55
У газпромівських шлюх ця окупація називається "ситуація"...
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