"Победы братскому народу". Экс-игрок Милана и Динамо поддержал Украину

Экс-защитник киевского "Динамо", "Милана" и сборной Грузии Каха Каладзе высказал слова поддержки Украине в своих социальных сетях.

"Мира и победы нашему братскому украинскому народу!"

Peace and victory to our brotherly Ukrainian people! ???????? — Kakha Kaladze (@kakhakala) February 24, 2022

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.