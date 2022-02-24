"Победы братскому народу". Экс-игрок Милана и Динамо поддержал Украину
Краткость – сестра таланта
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-защитник киевского "Динамо", "Милана" и сборной Грузии Каха Каладзе высказал слова поддержки Украине в своих социальных сетях.
"Мира и победы нашему братскому украинскому народу!"
Peace and victory to our brotherly Ukrainian people! ????????— Kakha Kaladze (@kakhakala) February 24, 2022
Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.
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