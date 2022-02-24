Петраков: Мы на своей украинской земле. Никуда не еду и чем смогу и умею готов помочь своему Государству
Коуч "сине-желтых" на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков обратился к соотечественникам:
"Дорогие братья-украинцы! В это сложное время мы должны быть сплочены, поддерживать друг друга и верить в нашу Армию и наше Государство. Мы на своей украинской земле и нам нечего бояться!"
"Мне 64 года, я всю жизнь живу в Киеве, я сейчас здесь, никуда не еду и чем смогу и умею готов помочь своему Государству. Спорт в такие моменты отходит на второй план: главное – это жизнь, мир, покой людей. Но я верю, что после нашей скорой победы мы продолжим подготовку к решающим матчам Национальной команды Украины в плей-офф чемпионата мира".
"Мы – вся Сборная, все ребята, которые всегда гордятся тем, что представляют на футбольном поле Великую Нацию! Мы не опускаем руки, мы все думаем об Украине и живем по Украине! Слава Украине".
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