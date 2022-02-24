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"Просьба запретить российским командам участие в международных соревнованиях". УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА

Общие новости
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(2 голосов)

И сборным, и клубам

"Просьба запретить российским командам участие в международных соревнованиях". УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская Ассоциация футбола официально обратилась в ФИФА и УЕФА. Сообщение размещено на официальном сайте УАФ.

Исполнительный комитет украинской Ассоциации футбола принял решение об официальном обращении в главные футбольные инстанции мира и Европы. Учитывая военную агрессию Российской Федерации против Украины, Исполнительный комитет УАФ решил:

— направить в ФИФА и УЕФА соответствующие обращения по поводу запрета участия сборным командам и клубам России участвовать в любых международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА;

— направить в УЕФА обращение о принятии в кратчайшие сроки решения об изменении города и страны проведения финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 и Суперкубка УЕФА-2023.

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Напомним, что на завтра, 25-го февраля, запланировано внеочередное заседание исполкома УЕФА, на котором, в частности, должны принять решение о переносе финала ЛЧ-2021/22 из Санкт-Петербурга, одного из городов страны-оккупанта.

Сегодня, 24-го февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все, кто способен держать в руках оружие, могут его получить для защиты Украины.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2022 в 16:57
І що, відмовляться "кантони" від кривавих доларів?
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+1
0
хутин пуйло 88 (Десь)
24.02.2022 в 16:24
Перший раз УАФ щось зробила правильно
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+3
0


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