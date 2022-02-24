Московские оккупанты пытаются захватить Чернобыльскую АЭС - Зеленский

Московские оккупационные власти в эти минуты пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Об этос в своём твиттере сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизни, чтобы трагедия 86-го года не повторилась. Сообщил об этом Премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон. Это объявление войны всей Европе", - написал Зеленский.

Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.