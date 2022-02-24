Московские оккупанты пытаются захватить Чернобыльскую АЭС - Зеленский
Идут бои
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Московские оккупационные власти в эти минуты пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Об этос в своём твиттере сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизни, чтобы трагедия 86-го года не повторилась. Сообщил об этом Премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон. Это объявление войны всей Европе", - написал Зеленский.
Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
Російські окупаційні сили намагаються захопити #Чорнобильську_АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Повідомив про це @SwedishPM. Це оголошення війни всій Європі.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022
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