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Московские оккупанты пытаются захватить Чернобыльскую АЭС - Зеленский

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(1 голосов)

Идут бои

Московские оккупанты пытаются захватить Чернобыльскую АЭС - Зеленский

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Московские оккупационные власти в эти минуты пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Об этос в своём твиттере сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизни, чтобы трагедия 86-го года не повторилась. Сообщил об этом Премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон. Это объявление войны всей Европе", - написал Зеленский.

Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (3)
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octavi4 (Warszawa)
24.02.2022 в 18:47
А гол уже был?
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2022 в 17:57
Кожному вироку повний писок того урану напхати.
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white_Ball
24.02.2022 в 18:05
Согласен
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