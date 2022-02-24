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В Киеве введен комендантский час

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В Киеве введен комендантский час

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в столице комендантского часа в связи с нападением России на Украину.

"Друзья! Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы".

Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме, заявил Виталий Кличко.

Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: Киев Виталий Кличко
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