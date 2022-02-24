Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ
Объединяемся
фото - офіційний сайт ЗСУ
Полномасштабная война с русским оккупантом продолжается на украинской земле. В это время важно объединяться, быть спокойными, сильными психологически, а также поддерживать наши вооруженные силы финансово. Приводим список НАДЕЖНЫХ реквизитов, по которым вы можете помочь украинскому войску.
ПОМОЩЬ МЕДИКАМ:
- В гривнах:
- Приват 5168 7520 0025 4782 – Казаков В.
- Mono 4441 1144 5186 9737 – Александр Н.
- Пумб 5355 2802 0295 0158
- В рублях:
- международный перевод Сбербанк Онлайновая карта 5168 7520 0025 4782
(Вячеслав Казаков).
ПОМОЩЬ АРМИИ:
Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708.
Перевести деньги украинской армии можно также на счет фонда "Повернись живим" IBAN: UA223226690000026007300905964
ЕГРПОУ: 39696398
Получатель: Благотворительная Организация "Международный благотворительный фонд "Повернись живим"
Назначение платежа – "Благотворительная помощь военнослужащим".
ССЫЛКИ >>>, по которым можно помочь Армии другими методами (через Патреон, Fondy.eu, SWIFT).
Не будьте равнодушны. Это наша страна, наше будущее.
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