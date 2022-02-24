  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ
В тренде

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Объединяемся

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ

фото - офіційний сайт ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

Полномасштабная война с русским оккупантом продолжается на украинской земле. В это время важно объединяться, быть спокойными, сильными психологически, а также поддерживать наши вооруженные силы финансово. Приводим список НАДЕЖНЫХ реквизитов, по которым вы можете помочь украинскому войску.

ПОМОЩЬ МЕДИКАМ:

  • В гривнах:
    • Приват 5168 7520 0025 4782 – Казаков В.
    • Mono 4441 1144 5186 9737 – Александр Н.
    • Пумб 5355 2802 0295 0158

  • В рублях:

  • международный перевод Сбербанк Онлайновая карта 5168 7520 0025 4782

(Вячеслав Казаков).

ПОМОЩЬ АРМИИ:

Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708.

Перевести деньги украинской армии можно также на счет фонда "Повернись живим" IBAN: UA223226690000026007300905964

ЕГРПОУ: 39696398
Получатель: Благотворительная Организация "Международный благотворительный фонд "Повернись живим"
Назначение платежа – "Благотворительная помощь военнослужащим".

ССЫЛКИ >>>, по которым можно помочь Армии другими методами (через Патреон, Fondy.eu, SWIFT).

Не будьте равнодушны. Это наша страна, наше будущее.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...