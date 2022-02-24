Владимир Зеленский: Никому не удастся заставить украинцев отдать свою свободу

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной брифинг, на котором рассказал об оперативной ситуации в стране на 17:00.

"На Донбассе – наши Вооруженные Силы действуют на отлично, Харьковское направление – надежно удерживают город. Наиболее проблемная ситуация на юге. Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя.

На севере страны враг медленно продвигается в Черниговской области, но там есть кому его держать. Надежно оборона построена в Житомирской области. Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получить приказ к уничтожению".

Президент Владимир Зеленский также заявил, что никто не заставит украинцев отдать свободу и независимость Украины.

"Никому не удастся убедить или заставить нас, украинцев, отдать свою свободу, свою независимость, свой суверенитет. Но, похоже, российское руководство пытается это сделать за счет уничтожения потенциала их страны. Все, что было сделано Россией с 2000 года, может быть сейчас просто сожжено в прямом эфире на виду всего мира.

Мы подчеркиваем, что НЕ Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь мира".

Также Зеленский призвал украинцев помогать национальной обороне, вставать в ряды Вооруженных Сил и подразделений территориальной обороны, потому что "любой гражданин с боевым опытом будет сейчас полезен", помогать волонтерскому сообществу и медицинской системе, например, донорством крови, заботиться о своих близких и заботиться о тех соседях или знакомых, которые в этом нуждаются.

Политиков и руководителей общин президент призвал помогать людям, обеспечивать нормальность жизни на местах настолько, насколько это возможно.

Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.