  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Владимир Зеленский: Никому не удастся заставить украинцев отдать свою свободу
В тренде

Владимир Зеленский: Никому не удастся заставить украинцев отдать свою свободу

Общие новости
(1 голосов)

Президент рассказал о текущей ситуации

Владимир Зеленский: Никому не удастся заставить украинцев отдать свою свободу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной брифинг, на котором рассказал об оперативной ситуации в стране на 17:00.

"На Донбассе – наши Вооруженные Силы действуют на отлично, Харьковское направление – надежно удерживают город. Наиболее проблемная ситуация на юге. Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя.

На севере страны враг медленно продвигается в Черниговской области, но там есть кому его держать. Надежно оборона построена в Житомирской области. Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получить приказ к уничтожению".

Президент Владимир Зеленский также заявил, что никто не заставит украинцев отдать свободу и независимость Украины.

"Никому не удастся убедить или заставить нас, украинцев, отдать свою свободу, свою независимость, свой суверенитет. Но, похоже, российское руководство пытается это сделать за счет уничтожения потенциала их страны. Все, что было сделано Россией с 2000 года, может быть сейчас просто сожжено в прямом эфире на виду всего мира.

Мы подчеркиваем, что НЕ Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь мира".

Также Зеленский призвал украинцев помогать национальной обороне, вставать в ряды Вооруженных Сил и подразделений территориальной обороны, потому что "любой гражданин с боевым опытом будет сейчас полезен", помогать волонтерскому сообществу и медицинской системе, например, донорством крови, заботиться о своих близких и заботиться о тех соседях или знакомых, которые в этом нуждаются.

Политиков и руководителей общин президент призвал помогать людям, обеспечивать нормальность жизни на местах настолько, насколько это возможно.

Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
white_Ball
24.02.2022 в 18:21
Главное не проявить слабость и не отступить или сбежать
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...