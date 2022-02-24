Российские окупанты сдаются в плен. Противник не ожидал такого отпора от Украины

Российские окупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады.

На фото – старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская обл.

Обучение было в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - сказал оккупант.

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