Российские окупанты сдаются в плен. Противник не ожидал такого отпора от Украины
Победа будет за нами
фото - офіційний сайт ЗСУ
Российские окупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады.
На фото – старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская обл.
Обучение было в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой.
"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - сказал оккупант.
Напомним, что вы можете поддержать украинскую армию. Реквизиты – ЗДЕСЬ >>>
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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
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white_Ball
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sawyer1936
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