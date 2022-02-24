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Российские окупанты сдаются в плен. Противник не ожидал такого отпора от Украины

Общие новости
(3 голосов)

Победа будет за нами

Российские окупанты сдаются в плен. Противник не ожидал такого отпора от Украины

фото - офіційний сайт ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

Российские окупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады.

На фото – старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская обл.

Российские окупанты сдаются в плен. Противник не ожидал такого отпора от Украины - изображение 1

Обучение было в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - сказал оккупант.

Напомним, что вы можете поддержать украинскую армию. Реквизиты – ЗДЕСЬ >>>

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В статье: война с Россией
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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
24.02.2022 в 18:19
Россия пишит что Украинские солдаты сдаються и кому верить
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+1
-5
white_Ball
24.02.2022 в 18:20
Зеленскому, у него есть стержень!
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+2
-1
Thiirane2 (Днепр)
24.02.2022 в 18:27
Так как ты полный дегенерат, то верь козломордым ушлепкам.
Ответить
+3
-1
octavi4 (Warszawa)
24.02.2022 в 18:46
Украинские политики тебя никогда не обманут!!!
0
0
sawyer1936
24.02.2022 в 18:17
а они футболисты? причем тут это на футбольном сайте?
Ответить
+1
-3


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