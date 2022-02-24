Война. Нам не до футбола. Максимально короткий влог Роберто Моралеса
Слава Украине!
Сегодня говорим о более важных вещах, чем футбол. Помочь армии и фонду "Вернись живым" можно здесь.
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