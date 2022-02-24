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Война. Нам не до футбола. Максимально короткий влог Роберто Моралеса

Общие новости
(1 голосов)

Слава Украине!

Война. Нам не до футбола. Максимально короткий влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня говорим о более важных вещах, чем футбол. Помочь армии и фонду "Вернись живым" можно здесь.

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