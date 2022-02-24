Мир объединяется против оккупанта. Польша, Швеция и Чехия направили в ФИФА/УЕФА письмо с требованием санкций для россии

Сегодня после полномасштабного вторжения россии в Украину против оккупанта выступают не только войска и члены украинской терробороны, но и весь цивилизованный спортивный мир. В течение целого дня европейские клубы один за другим выразили свою поддержку Украине, а также высказались отдельные персоны. Но этого не достаточно. От УЕФА/ФИФА требует реальных шагов.

В частности, Ассоциации футболов Чехии, Швеции и Польши написали в футбольные структуры совместное письмо с просьбой запретить стыковые матчи ЧМ-2022 в россии, которые должны состояться в конце марта. Также эти страны требуют определить альтернативное место проведения международных матчей, запланированных на территории россии.

Напомним, что ранее источники писали о практически решенном вопросе с переносом финала ЛЧ-2022 из Питера в другой город. Также известно, что российский олигарх из окружения путина Роман Абрамович может потерять контроль над ФК "Челси." Также известно, что УАФ обратилась в ФИФА/УЕФА с просьбой исключить все российские команды из любых международных соревнований. Наконец, ESPN пишет, что УЕФА будет рассматривать возможность бана российских команд в турнирах под эгидой Организации.

Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.