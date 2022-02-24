Враг захватил Чернобыльскую АЭС
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Советник главы офиса Президента Михаил Подоляк сообщил о том, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС.
"После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", - сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии УП.
В Офисе президента считают, что это "одна из самых серьезных угроз Европе сегодня", поскольку российские войска могут готовить провокации на ЧАЭС, или "воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти, безусловно, опаснейшие объекты".
Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
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