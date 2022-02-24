  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Враг захватил Чернобыльскую АЭС
В тренде

Враг захватил Чернобыльскую АЭС

Общие новости
(1 голосов)
Враг захватил Чернобыльскую АЭС

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы офиса Президента Михаил Подоляк сообщил о том, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС.

"После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", - сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии УП.

В Офисе президента считают, что это "одна из самых серьезных угроз Европе сегодня", поскольку российские войска могут готовить провокации на ЧАЭС, или "воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти, безусловно, опаснейшие объекты".

Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Party555 (Днепр)
24.02.2022 в 20:02
Подоляк зелёный пропагандон Ему веры нет
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2022 в 20:01
Щоб вони того урану нажерлись, свині кончені.
Ответить
+1
-1
white_Ball
24.02.2022 в 19:58
Где Alex_ForzaMilan (Київ), когда он так нужен? Подбодрил бы всех!
Ответить
0
0
white_Ball
24.02.2022 в 19:54
Как то быстро, там до Киева рукой подать!
Ответить
0
0
хутин пуйло 88 (Десь)
24.02.2022 в 19:49
В мене 2 варіанти:або будуть шантажувати підривом всю Європу або підірвуть і скажуть, що це ВСУ відбивали
Ответить
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
24.02.2022 в 20:02
Страшно. В головах орков может быть что угодно, но шантаж ядерной катастрофой просто так не пройдет...
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...