Враг захватил Чернобыльскую АЭС

Советник главы офиса Президента Михаил Подоляк сообщил о том, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС.

"После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", - сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии УП.

В Офисе президента считают, что это "одна из самых серьезных угроз Европе сегодня", поскольку российские войска могут готовить провокации на ЧАЭС, или "воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти, безусловно, опаснейшие объекты".

Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.