Великобритания вводит новые санкции против России и Беларуси, а также продолжит поставлять оружие Украине
Аэрофлот, Ростек, ВТБ
Фото: LEON NEAL / AF
Премьер-министр Великобритании рассказал о новых санкциях, которые будут введены против московского государства, а также Беларуси. Кроме того, королевство продолжит поставлять оборонное оружие в Украину.
Так,
Все эти санкции также распространяются на Беларусь.
Великобритания продолжит поставлять оборонное оружие в Украину, чтобы "позволить Украине защитить себя".
Также Джонсон заявил, что королевство может предоставить украинскому правительству место в эмиграции.
"Украинскому президенту может понадобиться безопастное место для него и его кабинета. Мы предоставим всю поддержку, которую можем. Это один из пунктов, о котором я сегодня сказал утром президенту Зеленскому".
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