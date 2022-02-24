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Великобритания вводит новые санкции против России и Беларуси, а также продолжит поставлять оружие Украине

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Аэрофлот, Ростек, ВТБ

Великобритания вводит новые санкции против России и Беларуси, а также продолжит поставлять оружие Украине

Фото: LEON NEAL / AF

UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Великобритании рассказал о новых санкциях, которые будут введены против московского государства, а также Беларуси. Кроме того, королевство продолжит поставлять оборонное оружие в Украину.

Так, "Аэрофлот" отныне запрещен в Великобритании. Самолёты этой авиакомпании не смогут приземляться в королевстве. Также будут заморожены все активы государственного банка ВТБ на сумму 154 млрд. фунтов стерлингов. Санкции коснутся всех причастных к самой крупной оборонной компании Ростек - физических, юридических лиц, а также их дочерних предприятий. Великобритания немедленно прекращает использование экспортных лицензий в Россию: например, электрических компонентов или частей военных грузовых автомобилей. В Великобритании хотят продолжить работу G7 и НАТО по поводу отключения россии от платёжной системы SWIFT.

Все эти санкции также распространяются на Беларусь.

Великобритания продолжит поставлять оборонное оружие в Украину, чтобы "позволить Украине защитить себя".

Также Джонсон заявил, что королевство может предоставить украинскому правительству место в эмиграции.

"Украинскому президенту может понадобиться безопастное место для него и его кабинета. Мы предоставим всю поддержку, которую можем. Это один из пунктов, о котором я сегодня сказал утром президенту Зеленскому".

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В статье: война с Россией Борис Джонсон
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