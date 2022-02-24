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ВРУ: Гостомель полностью под контролем украинской армии

Общие новости
(14 голосов)

Оккупант не смог завоевать стратегически важный объект

ВРУ: Гостомель полностью под контролем украинской армии

UA-Футбол
Новина українською

Советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что аэродром Гостомель, который расположен под Киевом, находится полностью под контролем ВСУ. Оккупационные десантные войска росии, пытавшиеся захватить аэродром, полностью разбиты.

Эту информацию подтверждает Верховная Рада Украины.

Напомним, сегодня 24-го февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
24.02.2022 в 21:51
Вимкніть будь ласка коментари
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white_Ball
24.02.2022 в 21:08
А что с остальными аэродромами?
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