Усик наконец-то записал обращение. Просит остановить войну всем вместе
"Меня переполняют эмоции"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксёр Александр Усик наконец-то записал видеообращение на своей странице в инстаграм.
"Дорогая Украина, дорогие украинцы. Многие СМИ написали, что я убежал. Нет. Я ездил по работе, я вернулся, я дома.
Друзья. Нам нужно объединиться. Потому что очень тяжёлое время сейчас наступило, меня очень сильно переполняют эмоции. Я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей.
Друзья. Надо остановить эту войну. Мы должны это сделать. Все вместе", - сказал Усик.
Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
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