Усик наконец-то записал обращение. Просит остановить войну всем вместе

Украинский боксёр Александр Усик наконец-то записал видеообращение на своей странице в инстаграм.

"Дорогая Украина, дорогие украинцы. Многие СМИ написали, что я убежал. Нет. Я ездил по работе, я вернулся, я дома.

Друзья. Нам нужно объединиться. Потому что очень тяжёлое время сейчас наступило, меня очень сильно переполняют эмоции. Я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей.

Друзья. Надо остановить эту войну. Мы должны это сделать. Все вместе", - сказал Усик.