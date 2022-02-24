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Усик наконец-то записал обращение. Просит остановить войну всем вместе

Общие новости
(2 голосов)

"Меня переполняют эмоции"

Усик наконец-то записал обращение. Просит остановить войну всем вместе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксёр Александр Усик наконец-то записал видеообращение на своей странице в инстаграм.

"Дорогая Украина, дорогие украинцы. Многие СМИ написали, что я убежал. Нет. Я ездил по работе, я вернулся, я дома.

Друзья. Нам нужно объединиться. Потому что очень тяжёлое время сейчас наступило, меня очень сильно переполняют эмоции. Я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей.

Друзья. Надо остановить эту войну. Мы должны это сделать. Все вместе", - сказал Усик.

Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: Александр Усик война с Россией
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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
24.02.2022 в 21:25
Как всегда оптикаемо.
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0
RedBlack (Rivne)
24.02.2022 в 21:13
Но почему-то не сказал кто агрессор и кто в этом виноват
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0


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