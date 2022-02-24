Минздрав сообщил о потерях Украины после полномасштабного вторжения россии: есть погибшие и раненые
Светлая память погибшим
Минздрав Украины опубликовал веломости об украинских потерях в результате полномасштабного вторжения в нашу страну российской оккупационной армии.
57 убитых, 169 раненых. Данные на 21:50.
Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
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