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Иногда лучше молчать. Ломаченко отреагировал на нападение России и опубликовал молитву о мире

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Что у него в голове?

Иногда лучше молчать. Ломаченко отреагировал на нападение России и опубликовал молитву о мире

Новина українською

Известный украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал на своей странице в Instagram пост, посвященный войне между Украиной и Россией. Ломаченко решил, что лучше всего сейчас подойдет "молитва о мире всего мира и просвещении народов земли"

"Господи, даруй мир Твой людям Твоим. Господи, даруй рабам Твоим Духа Твоего Святого, чтобы Он согревал сердца их любовью Твоею и наставлял их на всякую истину и добро. Господи, даруй им благодать Твою, чтобы они в мире и любви познали Тебя, и возлюбили бы, и сказали бы, подобно апостолам на Фаворе: “Добро нам, Господи, быть с Тобою”. Согрей печальные сердца людей; пусть они в радости славят Тебя, забывая скорби земли. Утешителю благий, слезно прошу Тебя, утешь скорбные души людей Твоих. Дай всем народам Твоим разуметь любовь Твою и сладость Духа Святого, да забудут люди горе земли, и да оставят все плохое и прилепятся к Тебе любовью, и да будут жить в мире, творя волю Твою во славу Твою", - написал боксер.

Ранее видеообращение записал украинский боксёр Александр Усик. Он сообщил, что вернулся Украину и призвал всех объединиться, чтобы остановить войну, не назвав при этом, кто является агрессором.

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В статье: Василий Ломаченко война с Россией
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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
24.02.2022 в 23:19
Два черта
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Nevermore (Донецк)
24.02.2022 в 22:50
два чмыря
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