Футбольный мир поддерживает Украину, два гола Малиновского. Главные новости за 24 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 24 февраля

В ночь со среды на четверг российские войска вторглись на территорию Украины со всех направлений. Цивилизованный мир проявил свою поддержку и солидарность с украинским народом, на нашей стороне выступил и футбольный мир. Перед и во время матчей еврокубков в Неаполе, Буде, Праге, Загребе и Севилье устраивались акции в поддержку Украине, свое волнение и обеспокоенность ситуацией выразили многие европейские клубы и ряд изестных футболистов, от Фернандиньо до Пьянича.

Чемпионат Украины по футболу сезона-2021/22 был временно приостановлен. Такое решение принято в связи с введением военного положения в стране. Первый матч весенней части был запланирован на 25 февраля - "Минай" должен был встретиться с "Зарей" в рамках 19-го тура.

В связи с военной агрессией РФ исполком УАФ принял решение направить в ФИФА и УЕФА обращение по поводу запрета сборным командам и клубам России участвовать в любых международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА и обращение об изменении города и страны проведения финала Лиги чемпионов-2022 и Суперкубка УЕФА-2023. Как сообщает УЕФА, "мы подходим к этой ситуации со всей серьезностью и безотлагательностью". Ожидается, что в пятницу будет объявлено о том, что Санкт-Петербург лишится права проведения финала ЛЧ-2022.

Ассоциации футболов Чехии, Швеции и Польши написали в ФИФА совместное письмо с просьбой запретить стыковые матчи ЧМ-2022 в России, которые должны состояться в конце марта. Также эти страны требуют определить альтернативное место проведения международных матчей.

"Аталанта" уверенно обыграла "Олимпиакос" во втором матче плей-офф Лиги Европы (3:0) и двумя голами отметился украинский хавбек Руслан Малиновский. Оба гола Руслан не праздновал, после первого приподняв футболку и показав под ней надпись "No War In Ukraine". В следующий раунд вышла и "Барселона", выигравшая у "Наполи" 4:2. Также победили в плей-офф "Динамо" Загреб, "Порту", "РБ Лейпциг", "Рейнджерс", "Бетис" и "Брага".