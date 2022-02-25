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Враг снова нанес ракетный удар по Киеву. Украинская ПВО сбила несколько объектов

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Враг снова нанес ракетный удар по Киеву. Украинская ПВО сбила несколько объектов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россияне ранним утром, 25 февраля, возобновили обстрел Киева, взрывы были слышны в разных районах столицы. Также сработала система противовоздушной обороны, сообщает obozrevatel.ua.

О вражеском огне сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он предположил, что удары наносятся крылатыми или баллистическими ракетами.

"По оперативной информации, вражеский летательный аппарат был сбит силами Украинского ПВО и упал в Дарницком районе у дома по адресу – ул. Кошица 7а", заявил Геращенко.

Фрагменты сбитого самолета также упали на двухэтажный дом по улице Садовая, из-за чего начался пожар. Огонь потушили спасатели.

Враг снова нанес ракетный удар по Киеву. Украинская ПВО сбила несколько объектов - изображение 1

Также о взрывах сообщают многие жители столицы. В частности, в районе Троещины насчитали не менее шести.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате попадания ракеты в жилой дом ранены три человека, есть угроза завала дома, его жителей эвакуировали.

Многие киевляне провели ночь в метро.

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В статье: Киев война с Россией
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