Калиниченко: Это черный день. Что же вы, б**дь, натворили?!

Бывший полузащитник "Спартака", "Днепра" и сборной Украины Максим Калиниченко высказался о начале войны Российской Федерации против Украины.

"Это черный день. Один из самых страшных дней в моей жизни. Я не могу на все это смотреть. Я не могу в это поверить, хотя все это ожидалось… Но я верил в минимальный здравый смысл. А сейчас мои друзья и родные сидят в паркингах, метро, гаражах… С котами, собаками, мышами, наверное… Родители дома, ржут и как могут поднимают настроение. Железные люди. Я не знаю, что делать. Я опустошен.

ЧТО ЖЕ ВЫ, Б**ДЬ, НАТВОРИЛИ?!", — написал Калиниченко в своем Telegram.