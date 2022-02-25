Калиниченко: Это черный день. Что же вы, б**дь, натворили?!
Слова украинца, который сейчас живет в Москве
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший полузащитник "Спартака", "Днепра" и сборной Украины Максим Калиниченко высказался о начале войны Российской Федерации против Украины.
"Это черный день. Один из самых страшных дней в моей жизни. Я не могу на все это смотреть. Я не могу в это поверить, хотя все это ожидалось… Но я верил в минимальный здравый смысл. А сейчас мои друзья и родные сидят в паркингах, метро, гаражах… С котами, собаками, мышами, наверное… Родители дома, ржут и как могут поднимают настроение. Железные люди. Я не знаю, что делать. Я опустошен.
ЧТО ЖЕ ВЫ, Б**ДЬ, НАТВОРИЛИ?!", — написал Калиниченко в своем Telegram.
Отметим, что ранее Калиниченко в одном из своих интервью говорил, что живет в Москве, но продолжает оставаться украинцем и любить Украину.
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