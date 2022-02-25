  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Калиниченко: Это черный день. Что же вы, б**дь, натворили?!
В тренде

Калиниченко: Это черный день. Что же вы, б**дь, натворили?!

Общие новости
(1 голосов)

Слова украинца, который сейчас живет в Москве

Калиниченко: Это черный день. Что же вы, б**дь, натворили?!

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший полузащитник "Спартака", "Днепра" и сборной Украины Максим Калиниченко высказался о начале войны Российской Федерации против Украины.

"Это черный день. Один из самых страшных дней в моей жизни. Я не могу на все это смотреть. Я не могу в это поверить, хотя все это ожидалось… Но я верил в минимальный здравый смысл. А сейчас мои друзья и родные сидят в паркингах, метро, гаражах… С котами, собаками, мышами, наверное… Родители дома, ржут и как могут поднимают настроение. Железные люди. Я не знаю, что делать. Я опустошен.

ЧТО ЖЕ ВЫ, Б**ДЬ, НАТВОРИЛИ?!", — написал Калиниченко в своем Telegram.

Отметим, что ранее Калиниченко в одном из своих интервью говорил, что живет в Москве, но продолжает оставаться украинцем и любить Украину.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Калиниченко война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Telegram

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2022 в 09:01
Уточни, кто это "вы"? Или сыкотно?
Ответить
+2
-1
Лугандон)) (Самый лучший город н)
25.02.2022 в 09:06
Он же в Мордоре живёт, видимо не нравится, что после карьеры там остался)
Ответить
+1
-2
avatar
Siniy... (Dnipro)
25.02.2022 в 09:41
То же самое хотел написать. После 2014 его же все устраивало. А тут вдруг "Вы" "наделали". Вата. Как и остальные тимощуки-рахидцкие.
Ответить
0
-1
Zorin_
25.02.2022 в 10:17
а чего ему бояться, он далеко. Думаю и так всем понятно кого он имеет ввиду
Ответить
+1
0
Лугандон)) (Самый лучший город н)
25.02.2022 в 08:58
Максимка когда Донбасс утюжили, ты чего молчала?
Ответить
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...