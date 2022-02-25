РФ захватила два автомобиля ВСУ, они на скорости двигаются в центр Киева. UPD: обезврежены
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УНИАН Screenshot
Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную у Национальной гвардии Украины. Цель – проникновение в тыл украинских позиций.
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В частности, враги используют два ББМ "Казак", три КРАЗА и ГАЗ-66 и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони, за ними следует колонна российских военных грузовиков. Кроме этого, оккупанты одеты в военную форму ВС Украины.
Просим граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам.
UPD: обезврежены.
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Комментарии (2)
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Vladimir_22
25.02.2022 в 10:07
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Siniy... (Dnipro)
25.02.2022 в 09:49
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