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РФ захватила два автомобиля ВСУ, они на скорости двигаются в центр Киева. UPD: обезврежены

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РФ захватила два автомобиля ВСУ, они на скорости двигаются в центр Киева. UPD: обезврежены

УНИАН Screenshot

Новина українською

Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную у Национальной гвардии Украины. Цель – проникновение в тыл украинских позиций.

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В частности, враги используют два ББМ "Казак", три КРАЗА и ГАЗ-66 и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони, за ними следует колонна российских военных грузовиков. Кроме этого, оккупанты одеты в военную форму ВС Украины.

Просим граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам.

UPD: обезврежены.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Vladimir_22
25.02.2022 в 10:07
зочем писать эту информациу: "оккупанты одеты в военную форму ВС Украины". Вы же можете справоцировать наподение на реально украинских военных
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0
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Siniy... (Dnipro)
25.02.2022 в 09:49
Уже зажмурили свинособак.
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-2


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