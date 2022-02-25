Главнокомандующий ВСУ: Украинские военные отразили прорыв агрессора на подходе к Чернигову
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CinC AF of Ukraine
На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.
Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку.
Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян.
Вчера, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены.
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