Главнокомандующий ВСУ: Украинские военные отразили прорыв агрессора на подходе к Чернигову

На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.

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Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку.

Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян.

Вчера, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены.