Угроза таится в имэйлах и мессенджерах. Против украинских граждан началась фишинговая атака

Против украинцев началась фишинговая атака. На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного характера. Не исключена рассылка подобных сообщений в мессенджеры.

Вражеские силы призваны получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации. Ни в коем случае не открывайте содержание таких писем и сообщений, помните о кибергигиене.

Вчера, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены.