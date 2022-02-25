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Состояние объектов ЧАЭС – без изменений. Известно, почему в зоне отчуждения повысился радиационный фон

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Держимся!

Состояние объектов ЧАЭС – без изменений. Известно, почему в зоне отчуждения повысился радиационный фон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения. Однако из-за оккупанта измерить фон пока невозможно.

Такие колебания показателей датчиков Аскро специалисты Экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы вследствие движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли. Состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС – без изменений.

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Вчера, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены.

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В статье: война с Россией ЧАЭС
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Источник:
snriu.gov.ua

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