Состояние объектов ЧАЭС – без изменений. Известно, почему в зоне отчуждения повысился радиационный фон

Зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения. Однако из-за оккупанта измерить фон пока невозможно.

Такие колебания показателей датчиков Аскро специалисты Экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы вследствие движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли. Состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС – без изменений.

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Вчера, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены.