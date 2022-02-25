В Киев вошли диверсионные группы врага. В отдельных районах идут уличные бои

В Киеве зафиксировано проникновение вражеских диверсионных групп. Об этом сообщают свидетели и СМИ, публикуя соответствующие фото и видео материалы.

Есть сообщения о перестрелках на Оболони и Лукьяновке (киевские районы).

Министерство обороны Украины призвало местных жителей сообщать о передвижении врага, изготавливать коктейли молотова и обезвреживать оккупантов.

Советник главы офиса Президент Михаил Подоляк заявил, что главная цель РФ – зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, лично Владимира Зеленского. "Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа", - подчеркнул Подоляк.