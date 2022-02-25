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Шварценеггер: Я с народом Украины. Вы вдохновляете меня своей храбростью

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Также австриец признался, что братья Кличко его герои

Шварценеггер: Я с народом Украины. Вы вдохновляете меня своей храбростью

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Известный американский бодибилдер, киноактёр, продюссер, бизнесмен и политик Арнольд Шварценеггер высказался по поводу вторжения рфии на украинскую землю.

"Мои мысли с украинским народом. Меня попросили дать несколько интервью, но я считаю, что редакторы новостей должны сосредоточиться на том, что происходит на местах - на трагедии, которая разбила наши сердца и на мужественности украинского народа, которая нас вдохновила.

Я не эксперт во внешней политике, поэтому оставлю анализ для людей поумнее. Я знаю, каково это - вырасти после войны, в оккупированной стране. И знаю, что на войне и после неё никто не побеждает. Все страдают.

Война может сломать победителей вместе с побеждёнными.

У меня есть друзья и фанаты в Украине, также у меня есть друзья и фанаты в россии. Насколько я могу судить, никто не хочет [этой войны].

Надеюсь, что рассудительность всё же победит и покончит с этой ненужной войной до того, как будет сломлено много жизней.

А пока я с народом Украины. Я разделяю ваше горе и вашу надежду на мир. Вы вдохновляете меня своей храбростью и своей человечностью перед лицом этого кошмара. Благослови вас Бог.

Виталий и Владимир Кличко, я думаю о вас, друзья мои. Вы были моими героями на ринге, вы и сейчас мои герои", - написал Шварценеггер в своём твиттере.

Напомним, 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: война с Россией Арнольд Шварценеггер
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