Все домашние матчи украинских и российских команд будут перенесены на нейтральные поля
До дальнейшего решения УЕФА
Фото: eurosport / Автор: неизвестен
Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе всех матчей украинских и российских команд на нейтральные поля. Это решение распространяется на все турниры под эгидой УЕФА, сообщает пресс-служба организации.
Таким образом, еврокубковые матчи, а также матчи с участием всех сборных в том числе национальная команда Украины пока не сможет проводить на нашей земле. Это решение действительно до следующих уведомлений от УЕФА.
Таким образом, матч плей-офф Юношеской лиги между "Динамо" и "Спортингом" в Киеве также не состоится. Киевский клуб позже сообщит о процедуре возвращения билетов.
Напомним, 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
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