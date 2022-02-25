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"А кто это сдэлал?" ВСУ эффектно потроллили рф после удара по аэродрому в ростовской области

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"А кто это сдэлал?" ВСУ эффектно потроллили рф после удара по аэродрому в ростовской области

MilitaryAviation.in.UA

Новина українською

Сегодня, 25 февраля, СМИ оккупанта сообщили, что ВСУ нанесли удар по аэродрому в Ростовской области.

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Взрывы произошли на аэродроме миллерово в ростовской области (там базируются Су-30СМ, Су-25 и вертолеты).

Вчера, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены.

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В статье: война с Россией
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25.02.2022 в 13:37
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