"А кто это сдэлал?" ВСУ эффектно потроллили рф после удара по аэродрому в ростовской области
Слава Україні!
MilitaryAviation.in.UA
Сегодня, 25 февраля, СМИ оккупанта сообщили, что ВСУ нанесли удар по аэродрому в Ростовской области.
Взрывы произошли на аэродроме миллерово в ростовской области (там базируются Су-30СМ, Су-25 и вертолеты).
Video of fire at base pic.twitter.com/3GnT9CbuxO— Liveuamap (@Liveuamap) February 25, 2022
Вчера, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены.
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