Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оставляют оккупанты

Украинская киберполиция создала специальный бот в телеграм(@ukraine_avanger_bot). Он предназначен для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах. Можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу на Google Maps.

Фото нужно делать через бот и добавлять геометку.

Также в работу граждане могут передавать информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателей.

Также полиция предупреждает о подозрительных находках на улицах. Правоохранители призывают граждан быть максимально внимательными. Подозрительные предметы на улицах ваших населенных пунктов могут являться сигналами для российского агрессора или скрывать потенциальную опасность. Обо всех подозрительных находках сообщайте полицию.

Обратите внимание на фотографии, приведенные ниже. Такие предметы следует немедленно разбить и сообщить о них в полицию.

Следует обращать внимание на появление сигнальных лент, разметок, меток и других меток на дорогах или постройках нашей земли. Их также уничтожать: засыпать, зарисовывать или любым другим способом сделать невидимыми.

В то же время, если вы заметили на улицах какие-то пакеты, ящики, чемоданы, сумки с неизвестным содержимым, не прикасайтесь к ним, не переносите, по возможности ограничите доступ к подозрительной находке и немедленно сообщите об этом компетентным службам. Телефоны 101 и 102 работают круглосуточно.