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Спасибо за готовность помочь. Молдавский Зибру готов предоставить свою базу для нужд беженцев из Украины

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Спасибо за готовность помочь. Молдавский Зибру готов предоставить свою базу для нужд беженцев из Украины

фото - ФК Зимбру

UA-Футбол
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Весь мир объединяется вокруг Украины в борьбе с русско-фашистским нашествием. Кто-то помогает словами поддержки, кто-то солидарностью, кто-то добрыми словами, а кто-то – и реальными делами. В частности, молдавский клуб "Зимбру" объявил, что готов предоставить свою базу для нужд украинских беженцев, если таковы будут.

Заявление клуба:

- Футбольный клуб "Зимбру" Кишинев осуждает военные действия в Украине. Старейшая и самая популярная команда Республики Молдова солидарна с украинским народом в эти трудные для наших соседей времена.

Сегодня утром администрация клуба обсудила с посольством Украины в РМ помощь с размещением и питанием на базе клуба на улице Бутукулуй украинских беженцев, прибывших в Молдову.

Если вы знаете беженцев, которым необходима соответствующая помощь, вы можете позвонить нам по телефону +37379922918.

Вчера, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены.

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В статье: война с Россией
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