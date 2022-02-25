Спасибо за готовность помочь. Молдавский Зибру готов предоставить свою базу для нужд беженцев из Украины
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фото - ФК Зимбру
Весь мир объединяется вокруг Украины в борьбе с русско-фашистским нашествием. Кто-то помогает словами поддержки, кто-то солидарностью, кто-то добрыми словами, а кто-то – и реальными делами. В частности, молдавский клуб "Зимбру" объявил, что готов предоставить свою базу для нужд украинских беженцев, если таковы будут.
Заявление клуба:
- Футбольный клуб "Зимбру" Кишинев осуждает военные действия в Украине. Старейшая и самая популярная команда Республики Молдова солидарна с украинским народом в эти трудные для наших соседей времена.
Сегодня утром администрация клуба обсудила с посольством Украины в РМ помощь с размещением и питанием на базе клуба на улице Бутукулуй украинских беженцев, прибывших в Молдову.
Если вы знаете беженцев, которым необходима соответствующая помощь, вы можете позвонить нам по телефону +37379922918.
Вчера, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены.
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