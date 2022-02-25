Спасибо за готовность помочь. Молдавский Зибру готов предоставить свою базу для нужд беженцев из Украины

Весь мир объединяется вокруг Украины в борьбе с русско-фашистским нашествием. Кто-то помогает словами поддержки, кто-то солидарностью, кто-то добрыми словами, а кто-то – и реальными делами. В частности, молдавский клуб "Зимбру" объявил, что готов предоставить свою базу для нужд украинских беженцев, если таковы будут.

Заявление клуба:

- Футбольный клуб "Зимбру" Кишинев осуждает военные действия в Украине. Старейшая и самая популярная команда Республики Молдова солидарна с украинским народом в эти трудные для наших соседей времена.

Сегодня утром администрация клуба обсудила с посольством Украины в РМ помощь с размещением и питанием на базе клуба на улице Бутукулуй украинских беженцев, прибывших в Молдову.

Если вы знаете беженцев, которым необходима соответствующая помощь, вы можете позвонить нам по телефону +37379922918.