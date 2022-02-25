Российские банки отключили доступ к Google Pay и Apple Pay

Клиенты российских банков, которые попали под санкции стран Запада и США, отныне не смогут пользоваться известными платёжными сервисами Google Pay и Apple Pay.

Клиенты этих банков не смогут расплачиваться картами за границей, а также проводить платежи в онлайн-магазинах и аггрегатах услуг, которые зарегестрированы в странах, которые поддерживают санкции. Также клиентам этих банков отключили возможность пользоваться сервисами Google Pay и Apple Pay.

Напомним, 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.