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Беспрецедентные утраты для Эрефии. Украинские войска сообщают о количестве погибших оккупантов

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Беспрецедентные утраты для Эрефии. Украинские войска сообщают о количестве погибших оккупантов

UA-Футбол
Новина українською

Сухопутные войска ВС Украины сообщают:

"Сегодня количество потерь со стороны ОРДЫ составляет более тысячи. Такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий (не полных двое суток) Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала.

Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта.

Верьте в Вооруженные Силы Украины!", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера 24-го февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.02.2022 в 15:52
Тримаймося !
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