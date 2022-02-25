Совет Европы останавливает членство России в организации

Совместный комитет Совета Европы рекомендует применить в отношении России исключительную процедуру, ведущую к исключению этого так называемого государства из организации и всем его органам. Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент ПАСЕ Тини Кокс заявил, что во время заседания Совместного комитета был консенсус по поводу решения, которое должно быть официально принято позже в пятницу.

"Я давно в ПАСЕ, и впервые вижу такое единство на всех уровнях", - сказал Кокс..

Формально это решение должен принять Комитет министров СЕ, заседание которого состоится под вечер, однако Кокс несколько раз подчеркнул, что рассматривается только один вариант действий. "Начав войну против Украины, Россия дала ответ, что она не может быть частью нашей организации", - сообщил Кокс.

"Если КМСЕ примет решение о том, чтобы приостановить членство, это будет означать, что РФ не сможет участвовать во всех активностях организации... Нельзя так нарушить фундаментальные принципы Совета Европы и дальше продолжать работать в нем", - заявил Кокс.

В марте планируется провести срочную внеочередную сессию ПАСЕ из-за событий в Украине, представителей России на нее уже не допустят.

Напомним, что Совет Европы объединяет руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации.