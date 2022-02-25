На России заявили о готовности направить делегацию на переговоры с Украиной
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной, сообщил его пресс-секретарь Песков
"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин (Хуйло – прим. ред.) говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - цитирует его слова "Интерфакс".
Представитель Кремля сказал, что "в этом контексте" Путин (Хуйло - прим.) предлагает провести переговоры в Минске. В делегацию от Москвы войдут представители Минобороны, МИДа и администрации президента РФ.
Отметим, что несмотря на масштаб вторжения Вооруженным силам Украины удается наносить значительный урон врагу. По последним данным, было уничтожено более тысячи оккупантов и десятки единиц боевой техники.
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