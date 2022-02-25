  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На России заявили о готовности направить делегацию на переговоры с Украиной
В тренде

На России заявили о готовности направить делегацию на переговоры с Украиной

Общие новости
(1 голосов)

Стало больно?

На России заявили о готовности направить делегацию на переговоры с Украиной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной, сообщил его пресс-секретарь Песков

"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин (Хуйло – прим. ред.) говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - цитирует его слова "Интерфакс".

Представитель Кремля сказал, что "в этом контексте" Путин (Хуйло - прим.) предлагает провести переговоры в Минске. В делегацию от Москвы войдут представители Минобороны, МИДа и администрации президента РФ.

Отметим, что несмотря на масштаб вторжения Вооруженным силам Украины удается наносить значительный урон врагу. По последним данным, было уничтожено более тысячи оккупантов и десятки единиц боевой техники.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Владимирович Хуйло война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Zorin_
25.02.2022 в 17:15
Ни каких переговоров! Мы на своей земле и будем стоять до конца.
Ответить
0
0
avatar
ukrop68 (Львів)
25.02.2022 в 16:53
Подохніть,тварі!
Ответить
+2
0
мы за динамо (киев)
25.02.2022 в 16:49
пуйло воне ще й ссикло. забздить висунути носа далі мінська. та й мінськ приїдуть хіба шо галімі холуї
Ответить
+2
-2
avatar
Romerik (YNWA)
25.02.2022 в 16:28
В мінську? Чого не в кремлі запропонували зразу? Відомо ж усім що Мінськ безпечне місце і зберігає нейтралітет... Дебіли бл...
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2022 в 16:08
Нехай насіння в кишені беруть і мангал до макітри прив'яжуть...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...